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20:56, 10 декабря 2024Наука и техника

Раскрыты подробности об эпохе Земли — ледяного шара

Earth and Planetary Science: на ледяной Земле происходили изменения уровня моря
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Morris et al / phys.org

Ученые Калифорнийского технологического института раскрыли подробности об эпохе, когда Земля превратилась в ледяной шар 635 миллионов лет назад. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Earth and Planetary Science Letters, в то время происходили многочисленные случаи повышения и понижения уровня моря.

Были изучены изменения уровня моря в результате таяния ледников планетарного масштаба, при этом глобальные колебания уровня океана были сопоставлены с локальными процессами, такими как ледниковая изостатическая корректировка. Этот процесс включает в себя вертикальное перемещение земной коры под действием массы ледниковых щитов и их последующего таяния, что оказывает значительное влияние на относительный уровень моря.

Для анализа использовались данные из ледниковых отложений и покрывающих их карбонатов в горах Науклуфт в Намибии. Ученые интерпретировали изменения глубины воды в этих породах и применили модели уровня моря для исследования конкурирующих эффектов глобального повышения уровня воды, деформации коры и гравитационного притяжения ледниковых щитов.

В результате моделирования было обнаружено, что короткие события дегляциации (примерно 2000 лет) приводили только к подъему уровня моря, в то время как более длительные процессы (от 10 до 30 тысяч лет) вызывали последовательность из двух фаз повышения и понижения уровня моря. Эти изменения согласуются с геологическими наблюдениями, сделанными в карбонатных последовательностях в Намибии, где глубина воды варьировалась в масштабе десятков метров.

Авторы отмечают, что такие колебания уровня моря обусловлены балансом между глобальным подъемом среднего уровня океана и локальными процессами. Деформация земной коры, вызванная прогибом и поднятием ледниковых щитов, а также ослабление гравитационного притяжения при их таянии создают сложные модели изменения уровня воды вдоль континентальных окраин.

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