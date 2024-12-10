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10:46, 10 декабря 2024Мир

Разведчики Дульцевы прикинулись аргентинскими болельщиками ради визита в Россию

Разведчики-нелегалы Дульцевы приезжали в Россию на чемпионат мира по футболу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Артем и Анна Дульцевы (на первом плане)

Артем и Анна Дульцевы (на первом плане). Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Вернувшаяся в Россию семейная пара разведчиков-нелегалов Артем и Анна Дульцевы рассказали, что приезжали в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом они сообщили в интервью журналу «Разведчик».

«Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете», — сказал Дульцев, работавший в тот период под именем гражданина Аргентины Людвига Гиша.

В августе чета Дульцевых, вернувшаяся в Россию в ходе обмена заключенными, поделилась деталями своего ареста в Словении.

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