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16:32, 15 августа 2024Мир

Разведчики Дульцевы поделились подробностями их ареста в Словении

Вернувшиеся в Россию разведчики Дульцевы поделились деталями ареста в Словении

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Российские разведчики Анна и Артем Дульцевы, вернувшиеся в Россию в ходе обмена заключенными, поделились деталями своего ареста в Словении. Их слова передает «Российская газета».

«Ворвались с двух сторон: одна группа в дверь, вторая — разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным», — заявил Артем Дульцев, добавив, что в момент задержания он сидел за компьютером.

Анна Дульцева заявила, что их арест был решением не только словенских спецслужб, но и политического руководства страны. По ее словам, этот шаг мог быть сделан «с подсказки англосаксов». Она отметила, что английские спецслужбы «особенно жестко действуют против нелегальной разведки».

При этом супруги сообщили, что не сомневались в стремлении России оказать им помощь. По словам Артема Дульцева, разведчики «верили, что делалось все возможное» для их возвращения.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Дульцевы жили в Словении под именами аргентинцев и занимались арт-бизнесом для прикрытия.

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      Елизавета Мытарева
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