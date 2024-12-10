Россиянам раскрыли способы сэкономить на ремонте машины

Автоэксперт Хайцеэр: сэкономить на ремонте машины можно за счет частного мастера

Расходы на авторемонт в настоящее время многие считают непомерными. Как сэкономить на работах, телеканалу «Москва 24» раскрыл вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Большая часть россиян предпочитает ремонтировать автомобиль собственными силами. Это хоть и самый эффективный способ сэкономить, но не самый разумный: не все поломки подвластны любителю, а ошибки при ремонте могут вылиться в новые расходы в будущем. Больше гарантий дает обращение к частному мастеру. В последнее время таких специалистов становится все меньше. Эксперт предупреждает, что индивидуальные мастера зачастую работают неофициально, поэтому не несут ответственности за некачественное предоставление услуг. Решаясь обратиться к «частнику», стоит тщательно изучить отзывы предыдущих клиентов.

Кроме того, уменьшить расходы можно за счет установки аналоговых запчастей. Такие комплектующие стоят дешевле, но и не всегда отличаются хорошим качеством. По статистике Хайцеэра, 75 процентов деталей, продающихся сегодня на маркетплейсах, сомнительны по качеству.

Учитывая эти нюансы, лучше озаботиться профилактическим осмотром автомобиля. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков советует регулярно проходить диагностику в автосервисе — это убережет владельца от дорогостоящего ремонта и в целом продлит срок эксплуатации машины. Поможет в этом и соблюдение сервисных интервалов — износ запчастей нередко приводит к масштабным поломкам.

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