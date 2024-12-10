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17:51, 10 декабря 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы сэкономить на ремонте машины

Автоэксперт Хайцеэр: сэкономить на ремонте машины можно за счет частного мастера
Виктория Клабукова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Расходы на авторемонт в настоящее время многие считают непомерными. Как сэкономить на работах, телеканалу «Москва 24» раскрыл вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Большая часть россиян предпочитает ремонтировать автомобиль собственными силами. Это хоть и самый эффективный способ сэкономить, но не самый разумный: не все поломки подвластны любителю, а ошибки при ремонте могут вылиться в новые расходы в будущем. Больше гарантий дает обращение к частному мастеру. В последнее время таких специалистов становится все меньше. Эксперт предупреждает, что индивидуальные мастера зачастую работают неофициально, поэтому не несут ответственности за некачественное предоставление услуг. Решаясь обратиться к «частнику», стоит тщательно изучить отзывы предыдущих клиентов.

Кроме того, уменьшить расходы можно за счет установки аналоговых запчастей. Такие комплектующие стоят дешевле, но и не всегда отличаются хорошим качеством. По статистике Хайцеэра, 75 процентов деталей, продающихся сегодня на маркетплейсах, сомнительны по качеству.

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Учитывая эти нюансы, лучше озаботиться профилактическим осмотром автомобиля. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков советует регулярно проходить диагностику в автосервисе — это убережет владельца от дорогостоящего ремонта и в целом продлит срок эксплуатации машины. Поможет в этом и соблюдение сервисных интервалов — износ запчастей нередко приводит к масштабным поломкам.

Ранее водителям назвали признаки, сигнализирующие о срочной необходимости продать авто. Так, ремонт двигателя может обойтись в полцены автомобиля. Заметив повышенный расход масла и отложения на свечах, стоит задуматься, готовы ли вы вложить состояние в ремонт механизма.

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