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17:32, 10 декабря 2024Экономика

Названы указывающие на срочную продажу автомобиля признаки

NaAvtotrasse.ru: ремонт двигателя может обойтись в полцены автомобиля
Виктория Клабукова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Вложения в ремонт автомобиля не всегда оправданы — порой владельцу выгоднее поскорее избавиться от машины. Признаки, указывающие на необходимость срочно продать авто, назвал журнал NaAvtotrasse.ru со ссылкой на экспертов.

Дорого стоит ремонт двигателя — работы могут обойтись хозяину в полцены машины. Учитывая это, стоит честно оценить масштабы проблемы и приготовиться к срочной продаже авто. О поломке могут сигнализировать дым, валящий из выхлопной трубы, повышенный расход масла и отложения на свечах. Также стоит обратить внимание на расход топлива, мощность двигателя и обороты холостого хода.

Больших расходов потребует и замена трансмиссии, в особенности если авто оборудовано автоматической коробкой передач. Ремонтные работы могут встать в несколько сотен тысяч рублей. О проблеме в данном случае могут говорить заметные рывки при переключении скоростей. Дорогостоящее удовольствие и ремонт кузова. Увидев явные очаги коррозии, с автомобилем лучше расстаться, рекомендуют специалисты.

Ранее водителям рассказали, отчего автомобиль может с трудом заводиться в мороз. Самой распространенной причиной проблем с запуском мотора является севший аккумулятор. Помимо этого, следует заливать качественное топливо и не пренебрегать добавлением в горючее присадок, защищающих от образования парафина.

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