«Решала» Зеленского вошел в список самых влиятельных людей Европы

Politico включило Ермака в список влиятельных людей Европы и назвало «решалой»

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак вошел в список самых влиятельных людей Европы 2024 года по версии издания Politico. Соответствующая статья опубликована на сайте издания.

«Его репутация макиавеллиевского кардинала (...) позиционировала его как человека, с которым можно поговорить, когда вы хотите поговорить с Киевом», — подчеркнули авторы. Ермак занял второе место в категории «Мечтатели», при этом победитель в данной категории еще не объявлен.

Politico назвало Ермака «решалой» («the fixer»). Издание подчеркнуло, что в 2024 году глава ОП Украины сменил фокус с достижения победы Украины в конфликте с Россией на попытки заключения мира. При этом отмечается, что руководитель офиса Зеленского вызвал неприязнь большей части украинского общества.

Ранее Ермак попросил команду избранного президента США Дональда Трампа помочь Киеву отвоевать территории до границ 2022 года, однако идея не нашла понимания. Отмечается, что в ходе встречи с представителями Трампа глава ОП рассказал о ситуации на поле боя.