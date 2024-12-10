Родители обвинили воспитательницу российского детского сада в выдирании волос у их дочери

В Воронежской области девочка вернулась из детского сада с выдранными волосами

В Воронежской области девочка вернулась из детского сада с выдранными волосами. Родители обвинили в произошедшем воспитательницу, сообщают «Вести Воронеж».

По данным издания, у девочки задержка речевого развития, поэтому она не смогла рассказать, что произошло. Со слов родителей, после случившегося ребенок начал часто кричать, плакать и бояться ходить в туалет.

Воспитательница российского детсада пояснила родителям, что дети якобы сами бьются о стены и выдирают друг у друга волосы. Заведующая детским садом рассказала другую версию произошедшего — по ее словам, во время медосмотра у ребенка выявили патологическое выпадение волос, или говоря научным языком — алопецию.

Родители девочки обратились в правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации. С их слов, у ребенка нет заболевания, связанного с выпадением волос, а в больнице им выдали справку, свидетельствующую о том, что у девочки на голове ссадина, а волосы были удалены травматическим способом.

Ранее жительница Ставропольского края обвинила воспитателей детсада в применении электрошокера к ее ребенку. Работники дошкольного учреждения объяснили появление ожогов на его спине случайностью.

