Россиянка обвинила воспитателей детсада в применении электрошокера к ее ребенку

Жительница Ставрополья обвинила воспитателей в применении электрошокера к сыну

Жительница города Лермонтов Ставропольского края обвинила воспитателей детсада в применении электрошокера к ее ребенку. Подробности истории россиянка привела в беседе с изданием «Блокнот».

Она отметила, что сын быстро адаптировался в дошкольном учреждении. Внезапно мальчик стал вести себя пугливо и плохо спать по ночам. На спине у ребенка мать нашла следы ожогов. Воспитатели объяснили их появление случайностью.

Россиянка решила взять перерыв, но после возвращения малыша в детский сад в сентябре вновь заметила на его коже подозрительные следы.

Родители мальчика написали заявление в полицию. Результаты судебной экспертизы подтвердили, что травмы были получены от электрического прибора, предположительно, электрошокера. В то же время следователи отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления.

Ранее сообщалось, что в Самаре воспитательница силой укладывала ребенка спать и поплатилась после того, как видео произошедшего распространилось в сети.