Родственникам выдворяемых из России мигрантов будут сообщать об из местонахождении

МВД будет сообщать родственникам о местонахождении выдворяемых мигрантов

В России родственников мигрантов, которых поместили в спецучреждения перед выдворением, будут уведомлять об их местонахождении. Этим будет заниматься МВД, соответсвующее постановление правительства опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

О местонахождении мигранта также могут сообщать в администрацию по месту его работы или учебы, а также защитнику, дипломатическому представительству или консульскому учреждению государства, откуда он родом. Чтобы данные о местонахождении иностранца были переданы родным, нужно обратиться с такой просьбой к руководителю специального учреждения и его заместителю.

Из документа следует, что МВД будет уведомлять о местонахождении мигранта органы опеки и попечительства в случае, если иностранец является единственным законным представителем ребенка или недееспособного лица, находящегося в России. В случае, если помещенный в спецучреждение иностранец окажется несовершеннолетним, о его нахождении в обязательном порядке уведомят его родителей или законных представителей.

Соответствующее постановление правительства вступит в силу с 5 февраля 2025 года.

С 1 декабря в России начало действовать новое ограничение для мигрантов. Так, в некоторых регионах начался эксперимент по обязательному сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев и лиц без гражданства. Сначала эксперимент будет проводиться в аэропортах московского транспортного узла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, а затем, как предполагается, распространится на все пункты пропуска через госграницу.