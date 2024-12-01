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00:01, 1 декабря 2024Россия

В России начало действовать новое ограничение для мигрантов

Иностранцев обязали сдавать биометрию при въезде в Россию
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В ряде регионов России 1 декабря начался эксперимент по обязательному сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев и лиц без гражданства. Подробности о новом ограничении для мигрантов содержатся в постановлении правительства, которое размещено на официальном портале правовых актов.

На первом этапе, который продлится до 1 июня 2025 года, эксперимент будет проводиться в аэропортах московского транспортного узла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

Приезжающим в Россию мигрантам нужно сдавать биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев.

Второй этап эксперимента будет проводиться с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, когда, как предполагается, данная практика охватит все пункты пропуска через государственную границу.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект, который подразумевает запрет на прием детей мигрантов в школы России в случае, если они не знают русского языка, рассмотрят в первом чтении 10 декабря. Инициатива, по его словам, подразумевает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей на территории России, а также уровень владения языка несовершеннолетними.

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