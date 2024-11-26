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07:58, 26 ноября 2024Россия

Володин раскрыл подробности законопроекта о знании русского языка для детей мигрантов

Володин: законопроект о знании языка для детей мигрантов рассмотрят 10 декабря
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Global Look Press

Законопроект, который подразумевает запрет на прием детей мигрантов в школы России в случае, если они не знают русского языка, рассмотрят в первом чтении 10 декабря. Об этом, приводя подробности о документе, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Законопроект, по его словам, подразумевает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей на территории России, а также уровень владения языка несовершеннолетними.

«По данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов. У которых, как сообщают учителя, зачастую возникают трудности с освоением образовательной программы», — написал Володин.

Он отметил, что дети мигрантов также испытывают проблемы при общении со сверстниками и учителями. Низкое знание языка не только вызывает стресс у самого несовершеннолетнего, но и создает проблемы для его одноклассников.

Проект закона, как отметил Володин, призван обеспечить гражданам гарантию качества образования. Он также направлен на гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса.

Законопроект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык детей мигрантов внесли в Госдуму 25 ноября. До этого президент России Владимир Путин, высказываясь о плохо владеющих русских детей мигрантов, заявлял, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.

ЖЗЛ
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