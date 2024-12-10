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12:44, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

В МВД предупредили о поддельных сайтах для пополнения карты «Тройка»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники стали создавать поддельные сайты, маскирующиеся под Единый транспортный портал Москвы. О новом виде мошенничества предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Отмечается, что на поддельном сайте россиянам предлагается пополнить транспортную карту «Тройка». Для этого в специальную форму требуется ввести данные банковской карты, в том числе трехзначный код, которые впоследствии оказываются у мошенников, а также назвать код подтверждения из СМС. В ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы вести жертву в заблуждение, на мошеннической странице они размещают логотип банка.

В МВД напомнили подлинный адрес сайта, на котором можно пополнить транспортную карту, а также призвали россиян быть внимательнее.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин рассказал о новом способе кражи данных через Telegram. Он объяснил, что злоумышленники создают в мессенджере боты от лица маркетплейсов и просят назвать его логин и пароль от личного кабинета на таком сервисе.

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