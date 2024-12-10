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08:10, 10 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили об угрозах для пустующих зимой дач

РИА: пустующие зимой дачи подвержены трещинам, кражам и нашествиям грызунов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пустующие зимой дачи подвержены трещинам в крыше, промерзанию труб, нашествию грызунов и кражам. Об угрозах для оставленных без присмотра садовых участках предупредили россиян опрошенные РИА Новости эксперты.

Серьезной проблемой для дачи зимой может стать оставшаяся в канализации и системах отопления вода — если ее не слить, во время мороза трубы может разорвать, рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

В период отсутствия владельцев увеличивается риск проникновения на дачу посторонних лиц — это могут быть как воры, так и просто желающие погреться, отметил директор по маркетингу строительной компании «Дачный сезон» Никита Лутовинов. Снизить риски помогут сигнализация или камера видеонаблюдения с оповещением на телефон, а также договор с охранной компанией. При этом эксперт все равно советует убрать ценные вещи с видных мест и укрепить окна и двери.

Еще одна опасность — скопление снега и льда на крыше, которое способно вызвать трещины в кровле. Специалисты порекомендовали установить системы антиобледенения, которые будут растапливать снег на поверхности дома, чтобы избежать проблем при потеплении.

Среди популярных проблем эксперты также назвали щели в полу или стенах, которые могут привести к сырости и плесени в доме, нашествие грызунов, повреждение окон от перепадов температур и сильного ветра.

Ранее дачников предупредили о штрафах за зимние нарушения. Так, владельца участка могут наказать за перекидывание снега с участка на общие дороги, за разведение костра и закопанный в сугробы мусор.

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