Дачников предупредили об угрозе «зимних» штрафов

Юрист Локтионова: дачникам грозит штраф за перекидывание снега на общие дороги

В российском законодательстве предусмотрены «зимние» штрафы для дачников, например, за перекидывание снега с участка на общие дороги. Об этом напомнила в беседе с «Лентой.ру» юрист, эксперт по садоводству и землепользованию Надежда Локтионова.

Она сообщила, что дачников могут оштрафовать на 3 тысячи рублей за разведение огня на участке, если при этом нарушены Правила противопожарного режима, утвержденные правительством. Согласно документу, в границах населенных пунктов открытый огонь можно разводить не ближе 5 метров от дома, выкопав для кострища яму глубиной 30 сантиметров, а приготовление пищи допустимо в специальных жаровнях или на мангалах, уточнила эксперт.

Эти же нормы предусматривают административную ответственность за неправильную эксплуатацию печей для отопления, предупредила юрист. Согласно пункту 80 указанных правил, запрещается оставлять печи, которые топятся, без присмотра или поручать надзор за ними детям. Недопустимо также располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Запрещено применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) должны складываться в специально отведенном месте — контейнерной площадке, рассказала эксперт. Закапывание этого мусора в сугробах на даче или его скопление не в специально отведенном месте можно квалифицировать как несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, что может привести к административной ответственности и штрафу в размере 2-3 тысяч рублей, предостерегла эксперт.

«Что касается растительного мусора (сухая трава, листья, ветки), то его нельзя размещать вместе с твердыми коммунальными отходами, о которых сказано выше. Правление садового или дачного товарищества должно определить другое место под его складирование, проинформировать об этом владельцев дач и заключить отдельный договор на вывоз этого растительного мусора с лицензированной организацией», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Также дачники часто используют растительный мусор при компостировании. Здесь также необходимо соблюдать требования — расстояние не менее 20 метров от источников воды (скважин, прудов, колодцев) и не менее 10 метров до жилых и хозяйственных построек Надежда Локтионова юрист

Если гражданин чистит снег на личном участке и кидает его на общую дорогу или проезд, то его также можно привлечь к административной ответственности и оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, обозначила она. За сугробы же на личном земельном участке ответственность не предусмотрена, успокоила эксперт.

Ранее дачников призвали спасать деревья на участке от первого снега, так как он обычно мокрый и тяжелый и может деформировать и даже сломать их.