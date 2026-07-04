Беспилотник впервые пролетел между Курилами и Сахалином

Zala: Первый перелет беспилотника между Курилами и Сахалином прошел без замечаний

Первый перелет беспилотника с использованием отечественной системы навигации и связи «Геокосмос» между Курилами и Сахалином прошел без замечаний. Об этом рассказал заместитель генерального директора Zala Сергей Люстарнов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что первый в истории такой перелет был совершен между аэродромом Менделеево на Кунашире и дронопортом «Пушистый» на Сахалине и состоялся по всем правилам гражданской авиации, был полностью управляемым, проходил в одном воздушном пространстве с пилотируемыми судами.

«Полет совершался на высоте 1100 [метров] приблизительно. Без каких-то видимых замечаний беспилотник прошел до аэродрома "Пушистый", совершил несколько пролетов и благополучно приземлился», — заявил представитель компании.

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