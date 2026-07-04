Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:15, 4 июля 2026Наука и техника

Беспилотник впервые пролетел между Курилами и Сахалином

Zala: Первый перелет беспилотника между Курилами и Сахалином прошел без замечаний
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Первый перелет беспилотника с использованием отечественной системы навигации и связи «Геокосмос» между Курилами и Сахалином прошел без замечаний. Об этом рассказал заместитель генерального директора Zala Сергей Люстарнов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что первый в истории такой перелет был совершен между аэродромом Менделеево на Кунашире и дронопортом «Пушистый» на Сахалине и состоялся по всем правилам гражданской авиации, был полностью управляемым, проходил в одном воздушном пространстве с пилотируемыми судами.

«Полет совершался на высоте 1100 [метров] приблизительно. Без каких-то видимых замечаний беспилотник прошел до аэродрома "Пушистый", совершил несколько пролетов и благополучно приземлился», — заявил представитель компании.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России начали использовать новый 9-дюймовый ударный беспилотник «Изделие-98» от ОКБ «АЛЬФА», который обеспечивает более точное попадание в цель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерал прокомментировал возможность использования Москвой ядерного оружия

    Беспилотник впервые пролетел между Курилами и Сахалином

    В Тольятти началась сборка самой комфортной Lada Vesta

    На востоке Москвы появится трехэтажный детский сад

    Военный эксперт раскрыл планы наступления после взятия Константиновки

    Адам Кадыров получил новую медаль от ГИБДД

    Тарасова оценила будущее российского фигурного катания

    ВС России поразили нефтебазу в Запорожской области

    Зеленский захотел сделать один шаг для выборов президента на Украине

    В Госдуме предложили связанный с мигрантами принцип трех «П»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok