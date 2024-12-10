Россиян призвали не заниматься ипотечным донорством

Адвокат Данилов перечислил опасности ипотечного донорства

Ситуация, когда процентная ставка по льготной семейной ипотеке более чем в четыре раза ниже ставки по рыночной, толкает некоторых россиян на так называемое ипотечное донорство. Опасности таких способов получения недорогой ипотеки в разговоре с РИА Новости назвал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.

Схема состоит в том, что человек, не соответствующий требованиям для получения льготного ипотечного кредита, обращается к родственникам и знакомым с детьми, которые подходят под условия. Они выступают в роли созаемщиков, а покупаемая недвижимость оказывается в общей долевой собственности. После погашения кредита доля созаемщика с детьми отчуждается в пользу заемщика.

Случаются и обратные ситуации, когда человек, подходящий под условия льготной ипотеки, привлекает созаемщика, если его официальный доход недостаточен для того, чтобы взять кредит.

При этом схема с «ипотечным донорством» таит в себе многочисленные риски, предупредил Данилов. Возможность наступления негативных последствий здесь предугадать сложно, поскольку в схеме большую роль играют доверительные отношения между заемщиком и донором.

Любое нарушение условий перед банком одним из участников схемы повлечет за собой ухудшение кредитной истории у всех ее участников, отметил адвокат. Если же заемщик перестанет вносить платежи, эту обязанность придется выполнять созаемщику с детьми. С другой стороны, донор не сможет купить недвижимость по льготной ипотеке для себя, поскольку однажды уже воспользовался льготными условиями.

Сам заемщик, прибегший к помощи созаемщика с детьми, рискует остаться только с долей на недвижимость — если по завершении расчетов созаемщик с детьми откажется отчуждать свою долю в пользу заемщика. Также есть риски признания банкротом одной из сторон, что нарушит все условия договора.

К середине ноября средняя ставка по рыночной ипотеке превысила 28 процентов.