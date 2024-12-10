Россиян призвали прекратить «елочный беспредел»

Российское экологическое общество назвало выброшенные в мусорку елки беспределом

Россиян призвали прекратить выбрасывать живые новогодние елки в мусорку. Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов назвал такой способ утилизации беспределом и неразумным подходом, его слова передает Общественная служба новостей.

Городские елки с площадей власти чаще всего правильно утилизируют — направляют на переработку или проводят экологические акции. Однако обычные россияне редко задумываются о дальнейшей судьбе праздничных деревьев и массово отправляют их на помойки.

«Посмотрите, что творится на городских контейнерных площадках после новогодних праздников. Ведь все наши елочки там. Вот с этим елочным беспределом надо заканчивать», — заявил Исмаилов. Глава общественной организации посоветовал сдавать отслужившие праздничные деревья в специальные пункты сбора, которые есть почти во всех крупных городах.

Ранее эксперты подсчитали, что минимальный набор украшений дома к Новому году обойдется россиянам в 3000-5000 рублей. В этот перечень входят искусственная ель, гирлянда и елочные игрушки. При этом за год праздничный декор подорожал в среднем на 10 процентов.