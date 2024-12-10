Россиянам отсоветовали ждать скидок на квартиры

Глава ЕРЗ Холопик: россиянам не стоит ждать скидок на квартиры в новостройках

Россиянам не стоит ждать скидок на квартиры в новостройках. Надеяться на дисконт от застройщика отсоветовал гражданам руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик в беседе с НСН.

Сейчас девелоперы стремятся сократить риски заморозки строек и банкротства. На этом фоне крупные компании объявляют о приостановке запусков новых проектов и снижении объемов строительства, отметил специалист.

«Это приведет к тому, что риски дефолтов застройщиков сойдут на нет. Если меньше строить, то тех денег, которые будут поступать от продаж, будет достаточно. Надо объемы стройки уменьшить на 30 процентов», — пояснил Холопик.

В этой ситуации россиянам не придется рассчитывать на большие скидки на строящиеся квартиры. Застройщику невыгодно продавать жилье ниже себестоимости — тогда прекратится проектное финансирование со стороны банка, и все стройки придется заморозить. Поэтому с дисконтом могут предлагать только неликвидные объекты, предупредил эксперт.

Даже если застройщик делает скидку в 10-15 процентов на квартиры в одном из комплексов, то на ту же сумму он повышает цены на другое жилье — получается, что средневзвешенная цена остается прежней, объяснил Холопик.

Слова эксперта подтверждает и основательница креативного агентства Canoe Анастасия Лопатина. Ранее она заявила, что девелоперы не делают скидок на ликвидные квартиры ни в течение года, ни под конец. Акциями застройщики, как правило, стимулируют продажу «сложного» жилья.