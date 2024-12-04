Россиян предупредили об уловках застройщиков

Маркетолог Лопатина предупредила россиян об уловках застройщиков

Девелоперы не делают скидок на ликвидные квартиры ни в течение года, ни под конец, акциями, как правило, стимулируют продажу «сложного» жилья, рассказала эксперт по маркетингу в сфере недвижимости, основательница креативного агентства Canoe Анастасия Лопатина. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян об уловках застройщиков.

По словам маркетолога, текущие новогодние скидки на квартиры отражают реальное положение дел застройщиков, которым не хватает покупателей с «живыми» деньгами, то есть тех, кому не требуется кредит, объем выдачи которого снизился из-за высокой ключевой ставки.

«Когда мы видим рекламные баннеры "Квартиры с выгодой до 10 миллионов рублей" или "15 процентов скидки на квартиры", с огромной вероятностью там будет много "звездочек", которым нужно соответствовать: это отсутствие субсидированной ипотеки, рассрочки и так далее. Если соблюсти все требования, то скидка сработает, но важно также понимать, что массовыми подобные предложения тоже не бывают. На ликвидные квартиры девелоперы не делают скидок ни в течение года, ни под конец. Акциями застройщики стимулируют, как правило, продажу "сложного" жилья, например, квартиры очень большой площади», — сообщила эксперт.

Кроме того, нельзя утверждать, что предновогодние дни — это лучшее время для выгодной покупки жилья, полагает она, так как есть вероятность, что в январе количество скидок не то что не уменьшится, а даже увеличится.

«Если ключевая ставка будет долго стоять на том же уровне или продолжит расти, что потянет за собой и рост процентов по вкладам, то девелоперы продолжат делать скидки независимо от времени года. Также если курс доллара в январе будет повышаться, то количество акций тоже должно увеличиться: в такие периоды продажи квартир традиционно падают и девелоперам приходится стимулировать продажи выгодными предложениями», — пояснила Лопатина.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что акции проводятся среди всех сегментов жилья, однако застройщики премиум-сегмента почти не используют наружную рекламу или рекламу в СМИ, чтобы «не ронять статус», а просто делают точечные рассылки со спецпредложениями по своим клиентским базам.

Ранее аналитики предсказали, что на фоне ослабления рубля продажи жилья в России могут вырасти на 10-15 процентов. По их мнению, число сделок должно увеличиться, так как в кризисные времена россияне обычно начинают массово вкладываться в недвижимость.