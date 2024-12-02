Предсказаны последствия ослабления рубля для рынка жилья в России

ЦИАН: ослабление рубля может повысить продажи жилья в России на 10-15 процентов

На фоне ослабления рубля продажи жилья в России могут вырасти на 10-15 процентов. Последствия колебания курса валюты для рынка недвижимости в стране предсказали аналитики ЦИАН и другие опрошенные РИА Новости эксперты.

«Индикатором перетока денег из депозитов или иных накоплений в жилье может стать динамика доли ипотечных сделок. Этот показатель всегда снижается в такие периоды», — заявил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев тоже считает, что число сделок с жильем должно увеличиться. По его словам, в кризисные времена россияне обычно начинают массово вкладываться в недвижимость. Однако речь идет о сделках за наличный расчет — сейчас на них приходится около половины всех покупок на рынке жилья.

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов уточнил, что на фоне ослабления рубля спрос вырастет исключительно на дорогое жилье — в премиальном и элитном сегментах. Россияне, которые не имеют больших накоплений в долларах и евро, продолжат ориентироваться на депозиты, чтобы сохранить средства.

Кроме того, может повыситься спрос на российские квартиры со стороны иностранных инвесторов, считает гендиректор Key Capital Ольга Гусева. При этом для обычных россиян жилье станет менее доступным, так как подорожают стройматериалы.

Ранее заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Филипп Габуния заявил, что регулятор пока не видит предпосылок для снижения стоимости жилья в России. Однако темпы роста цен на квартиры уже замедлились.