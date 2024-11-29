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17:33, 29 ноября 2024Экономика

В ЦБ рассказали о снижении цен на жилье в России

Замглавы ЦБ Габуния: регулятор пока не видит снижения цен на жилье в России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Центробанк России (ЦБ) пока не видит снижения цен на жилье в стране. Об этом рассказал заместитель председателя финансового регулятора Филипп Габуния, передает РИА Новости.

«Мы пока не фиксируем снижение цен на жилье. Мы видим снижение темпов роста (цен — прим. «Ленты.ру») на жилье, что, с нашей точки зрения, весьма важно», — заявил замглавы ЦБ.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цены на новостройки в России начали снижаться. Глава регулятора добавила, что если соответствующая тенденция продолжится, это окажет воздействие на сокращение разрыва цен между жильем в новостройках и на вторичном рынке.

Экономисты также спрогнозировали, что цены на строящееся жилье в России могут упасть на 15-20 процентов. Однако продержатся на таком уровне всего год-полтора, так как это не будет выгодно застройщикам.

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