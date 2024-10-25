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17:11, 25 октября 2024Экономика

Набиуллина заявила о снижении цен на новостройки в России

Набиуллина: цены на новые квартиры в России начали снижаться

Фото: Пелагия Тихонова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Цены на новые квартиры в России начали снижаться. Об этом заявила председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, ее слова приводит РИА Новости.

«Предварительные данные, оперативные, показывают, что, скорее всего, на первичном рынке и в России в целом, и в некоторых регионах началось снижение цен», — поделилась информацией глава регулятора. Набиуллина добавила, что если соответствующая тенденция продолжится, это окажет воздействие на сокращение разрыва цен между жильем в новостройках и на вторичном рынке.

Ранее на той же пресс-конференции глава ЦБ назвала срок снижения ставок по ипотеке в РФ. По ее словам, это произойдет тогда, когда инфляция начнет замедляться.

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      Полина Кислицына
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