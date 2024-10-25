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16:36, 25 октября 2024Экономика

В ЦБ назвали срок снижения ипотечных ставок

Набиуллина: ипотечные ставки будут снижаться по мере замедления инфляции

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ипотечные ставки в России начнут снижаться по мере замедления инфляции. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает агентство «Прайм».

По ее словам, россияне стали чаще покупать жилье за счет собственных накоплений. Она отметила, что цены на недвижимость в стране за последние четыре года выросли почти вдвое, что значительно опережало рост зарплат. Теперь спрос на жилье станет более сбалансированным и вернется к уровням до введения массовой льготной ипотеки.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ начнет снижать ключевую ставку не раньше, чем заметит устойчивое снижение инфляции. При этом она не смогла назвать примерный срок, когда это может произойти.

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      Александра Качан
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