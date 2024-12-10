Россиянам предложили больше работы в Арктике

hh.ru: число вакансий для работы в регионах Арктики выросло в 2024 году на 17 %

Число вакансий от российских работодателей, которые ищут персонал для работы в Арктики, выросло за год на 17 процентов (до 497 тысяч), а сильнее всего (на 64 процента) спрос в этих регионах вырос на курьеров. Об этом со ссылкой на данные hh.ru сообщает ТАСС.

Арктическая зона располагается на территории девяти субъектов РФ, причем четыре из них находятся там полностью, напоминает агентство. С учетом того, что речь идет о 28 процентах территории страны, в российской Арктике проживает только 1,7 процента населения страны (2,6 миллиона человек).

Как отмечается в материалах исследования, в рейтинг наиболее востребованных профессий в Арктике по итогам 2024 года попали в основном представители рабочих профессий. Так, спрос на водителей, которых ищут чаще всего, стал больше почти в полтора раза, до 40 тысяч предложений. В топ также вошли продавцы, менеджеры по продажам, машинисты и разнорабочие.

Ранее аналитики сервиса назвали самым перспективным регионом России для трудоустройства в конце текущего года Амурскую область, в которой на одну вакансию приходится ровно три резюме. В пятерку регионов, где проще устроиться на новое место, попали вместе с ней также Забайкальский край, Республика Татарстан, Еврейская АО и Белгородская область.