Проще всего устроиться на работу в России оказалось на Дальнем Востоке

Рейтинг удобных для трудоустройства регионов России возглавила Амурская область

Рейтинг самых перспективных регионов России для трудоустройства в октябре--декабре 2024 года как и в предыдущем квартале возглавила Амурская область, где на одну вакансию приходится ровно три резюме. С соответствующими данными аналитиков сервиса hh.ru ознакомилась «Лента.ру».

В этом дальневосточном регионе 74,2 процента соискателей указывают при поиске работы, что однозначно не готовы к переезду, а уехать из него хотели бы только 1,6 процента. В топ-5 списка регионов, где проще устроиться на новое место вошли также Забайкальский край, Республика Татарстан, Еврейская АО и Белгородская область.

Самую значительную динамику квартал к кварталу продемонстрировали Бурятия, опустившаяся с 9 на 36 место рейтинга, а также Курская область, взлетевшая на фоне резкого роста уровня предлагаемой зарплаты (с 53 до 66,8 тысячи рублей) в списке перспективных для трудоустройства регионов с 42 на 7 место.

При этом Москва потеряла в нем одну позицию, опустившись на 63 место. В материалах отмечается, что в столице по-прежнему наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,6 резюме на вакансию), а также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму (95,9 к 25,89 тысячи рублей).

По данным, которые в начале сентября приводил Superjob, самым непопулярным регионом для работы в РФ стал Дальний Восток, из которого ради трудоустройства согласны уехать 36 процентов всех респондентов и 25 процентов молодых людей от 18 до 24 лет. В тройку списка вошли Сибирь и Урал с показателями 33 и 21 процент, а также 31 и 19 процентов соответственно. В Москве, Центральном федеральном округе и Санкт-Петербурге к релокации оказались готовы только 10--12 процентов молодежи.