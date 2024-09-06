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09:11, 6 сентября 2024Экономика

Названы наименее популярные для работы российские регионы

«РБК»: 36 % россиян из ДФО готовы переехать ради работы

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Больше трети жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) готовы переехать ради работы. Об этом говорится в исследовании Superjob, результаты которого публикует «РБК».

Готовность к релокации ради привлекательной вакансии зависит от удаленности регионов от Москвы и Санкт-Петербурга — чем дальше от столиц, тем больше людей, согласных уехать. В среднем по России к переезду готовы 16 процентов жителей, 22 процента из которых — молодежь.

Из ДФО согласны уехать 36 процентов всех респондентов и 25 процентов молодых людей от 18 до 24 лет. Вторым наименее популярным регионом для работы стал Сибирский федеральный округ, откуда готовы переехать 33 процента жителей и 21 процент молодежи. Тройку лидеров замкнул Уральский федеральный округ с 31 и 19 процентами соответственно.

В первую пятерку также попали Южный федеральный округ (31 и 21 процент) и Приволжский федеральный округ (29 и 20 процентов). В Москве к релокации готовы 22 процента всех участников опроса и 10 процентов молодежи. Из всего Центрального федерального округа и Санкт-Петербурга на заработки готовы уехать 12 процентов молодых людей.

Ранее стало известно, что почти половина миллениалов согласны поменять работу ради экологии.

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      Александра Качан
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