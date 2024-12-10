Россиянин побывал в Японии и раскрыл истинное отношение местных к русским

Россиянин побывал в Японии и раскрыл истинное отношение местных жителей к русским. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Житель Санкт-Петербурга Никита назвал мифом утверждения некоторых людей о том, что японцы — замкнутые люди. «Единственное, что их ограничивает от общения с тобой как с иностранцем, так это то, что практически никто из них не знает английский язык», — пояснил он.

Говоря про отношение к россиянам, соотечественник подчеркнул, что для местных нет особой разницы, из какой страны приехал человек. «Для них все европейцы одинаковые, — добавил он. — Поэтому никакой дискриминации нет. Более того, на днях я был в музее мира в Хиросиме, так вот даже там есть буклеты на русском языке».

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились в Японию вопреки санкциям, которые ввела страна. За год число бронирований авиабилетов и отелей по этому направлению выросло в 1,5-3,5 раза.