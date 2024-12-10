Россиянин распространял украинские листовки и получил 16 лет колонии

УФСБ: суд дал 16 лет белгородцу за госизмену в пользу Украины и терроризм

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 30-летнего жителя Белгорода за госизмену в пользу Украины. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина также признан виновным в участии в деятельности террористической организации. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что россиянин связался с представителем украинского террористического формирования и получил от него задание собирать и передавать информацию о местах дислокации российских войск на территории Белгородской области. Также белгородец распространял в городе агитационные листовки с пропагандой украинской террористической организации.

4 декабря сообщалось, что житель подмосковных Люберец Василий Жарков, обвиненный в госизмене в пользу Вооруженных сил Украины, хотел уничтожить склад местной воинской части.