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18:17, 10 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин распространял украинские листовки и получил 16 лет колонии

УФСБ: суд дал 16 лет белгородцу за госизмену в пользу Украины и терроризм
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 30-летнего жителя Белгорода за госизмену в пользу Украины. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина также признан виновным в участии в деятельности террористической организации. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что россиянин связался с представителем украинского террористического формирования и получил от него задание собирать и передавать информацию о местах дислокации российских войск на территории Белгородской области. Также белгородец распространял в городе агитационные листовки с пропагандой украинской террористической организации.

4 декабря сообщалось, что житель подмосковных Люберец Василий Жарков, обвиненный в госизмене в пользу Вооруженных сил Украины, хотел уничтожить склад местной воинской части.

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