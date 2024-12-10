Россиянин создал оппозиционный Telegram-канал и был приговорен по статье о терроризме

В Алтайском крае суд приговорил мужчину к 6 годам за создание Telegram-канала

В Алтайском крае суд приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за создание оппозиционного Telegram-канала с антироссийским контентом. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его признали виновным по статьям 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По версии следствия, осужденный создал Telegram-канал, в котором, в частности, призывал к поддержке проукраинских террористических организаций, запрещенных на территории России. Это подтвердила лингвистическая экспертиза.

Ранее Центральный окружной военный суд оштрафовал жителя Шадринска, который призывал устроить взрыв в здании местного отделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП).