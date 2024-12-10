Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:10, 10 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка спряталась от приставов в диване и попала на видео

В Екатеринбурге судебные приставы нашли должницу по алиментам в диване
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Екатеринбурге судебные приставы нашли в диване мать, которая не платила алименты своему сыну, находящемуся в детском доме. Видео опубликовало издание Baza.

В свердловском управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили «Ленте.ру», что женщина задолжала своему ребенку 2008 года рождения. Она также забыла об остальных детях, а сама обосновалась в съемной квартире любовника. Именно там россиянка и спряталась в диване, но ее принудительно доставили в отдел ФССП.

Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела за неуплату алиментов.

5 декабря сообщалось, что Центральный окружной военный суд оштрафовал жителя Шадринска, который призывал устроить взрыв в здании местного отделения ФССП.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прекратите играть в эти игры». В России заявили о провокациях Абхазии на фоне заморозки финансовой помощи

      Комбат ВСУ обвинил командование в продвижении российских военных под Покровском

      Лукашенко отверг идею отправки белорусов на войну

      Россиян предупредили об аннуляциях шенгенов на границе Германии в одном случае

      Названа цель ввода войск Израиля в Сирию

      Путин высказался о расширении применения суда присяжных с учетом ситуации в стране

      В Раде рассказали о троллинге Зеленского со стороны Трампа

      Путин отметил помощь СПЧ участникам спецоперации и их семьям

      Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа

      Россиян сорвал куш в лотерею и раскрыл секрет удачи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше