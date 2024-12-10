Россиянка спряталась от приставов в диване и попала на видео

В Екатеринбурге судебные приставы нашли должницу по алиментам в диване

В Екатеринбурге судебные приставы нашли в диване мать, которая не платила алименты своему сыну, находящемуся в детском доме. Видео опубликовало издание Baza.

В свердловском управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили «Ленте.ру», что женщина задолжала своему ребенку 2008 года рождения. Она также забыла об остальных детях, а сама обосновалась в съемной квартире любовника. Именно там россиянка и спряталась в диване, но ее принудительно доставили в отдел ФССП.

Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела за неуплату алиментов.

5 декабря сообщалось, что Центральный окружной военный суд оштрафовал жителя Шадринска, который призывал устроить взрыв в здании местного отделения ФССП.