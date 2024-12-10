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18:57, 10 декабря 2024Силовые структуры

Российские полицейские задержали скрывавшихся более 20 лет бандитов Таганской ОПГ

Под Костромой задержали бандитов Таганской ОПГ, скрывавшихся более 20 лет
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Под Костромой полицейские задержали скрывавшихся более 20 лет бандитов Таганской ОПГ. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, Владимира Панасенко и Дениса Архипова сотрудники полиции задержали за участие в нескольких расправах. Много лет не было информации об их причастности. В 2000 году они расправились с участником своей бригады Андреем Мироновым, а спустя три года еще с тремя конкурентами в Люберцах.

Подробности этих дел появились в ходе расследования других преступлений. Задержанные силовиками по другим эпизодам начали давать показания против бывших коллег. Часть участников Таганской ОПГ уже находятся под судом или заключили соглашения о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет Кос сел на 13,5 года за создание сети борделей и ОПГ в российском городе.

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