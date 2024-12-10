Российские полицейские задержали скрывавшихся более 20 лет бандитов Таганской ОПГ

Под Костромой задержали бандитов Таганской ОПГ, скрывавшихся более 20 лет

Под Костромой полицейские задержали скрывавшихся более 20 лет бандитов Таганской ОПГ. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, Владимира Панасенко и Дениса Архипова сотрудники полиции задержали за участие в нескольких расправах. Много лет не было информации об их причастности. В 2000 году они расправились с участником своей бригады Андреем Мироновым, а спустя три года еще с тремя конкурентами в Люберцах.

Подробности этих дел появились в ходе расследования других преступлений. Задержанные силовиками по другим эпизодам начали давать показания против бывших коллег. Часть участников Таганской ОПГ уже находятся под судом или заключили соглашения о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет Кос сел на 13,5 года за создание сети борделей и ОПГ в российском городе.