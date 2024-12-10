Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Константиновке в ДНР

Российские военные нанесли удар по Константиновке на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), предположительно, по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Константиновка, ДНР, серьезный прилет. Подробностей особых нет, но была детонация неслабая... Похоже, что в склад засадили», — написал он.

Как рассказал подпольщик, после удара по городу начали «метаться» украинские военнослужащие.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар в районе железнодорожной станции в Сумской области. По словам Лебедева, целью атаки стал поселок Эсмань.