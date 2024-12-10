Российскому школьнику оторвало палец из-за находки на берегу реки

В Ленобласти девятилетнему школьнику оторвало палец из-за находки на берегу реки

В городе Никольское Ленинградской области девятилетнему школьнику оторвало палец из-за находки на берегу реки Свирь. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, мальчик заметил петарду и решил ее поджечь. Произошел взрыв, ребенка забрали в больницу с минно-взрывной травмой, обширной рваной раной левой кисти и травматической ампутацией фаланги среднего пальца.

На прогулке учащийся был с друзьями, без взрослых. После случившегося родители обнаружили на месте еще множество подобных разбросанных петард.

До этого в Санкт-Петербурге 15-летний школьник попал в больницу с травмой глаза из-за шалости — он взорвал петарду возле дома. У подростка выявили термический ожог левого глаза второй степени.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.