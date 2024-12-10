Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:51, 10 декабря 2024Россия

Российскому школьнику оторвало палец из-за находки на берегу реки

В Ленобласти девятилетнему школьнику оторвало палец из-за находки на берегу реки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Никольское Ленинградской области девятилетнему школьнику оторвало палец из-за находки на берегу реки Свирь. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, мальчик заметил петарду и решил ее поджечь. Произошел взрыв, ребенка забрали в больницу с минно-взрывной травмой, обширной рваной раной левой кисти и травматической ампутацией фаланги среднего пальца.

На прогулке учащийся был с друзьями, без взрослых. После случившегося родители обнаружили на месте еще множество подобных разбросанных петард.

До этого в Санкт-Петербурге 15-летний школьник попал в больницу с травмой глаза из-за шалости — он взорвал петарду возле дома. У подростка выявили термический ожог левого глаза второй степени.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти сообщили о массовом бегстве ВСУ из Курахово. Что известно?

      Врачи сообщили о внутричерепном кровоизлиянии президента Бразилии

      Россиянина приговорили к трем годам за уничтожение плакатов о службе по контракту

      Натурализованный бразилец из «Зенита» оценил жизнь в России

      В США раскрыли новую стратегию по Сирии

      Нарышкин рассказал о падении авторитета США и просьбах американских партнеров к России

      Стало известно о пятой попытке ВСУ атаковать место запуска российского «Орешника»

      Австралия впервые запустила американскую ракету Tomahawk

      Летевший из-за границы в Казань самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      В Крыму после слов Трампа о потерях ВСУ сравнили Украину с огромным кладбищем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше