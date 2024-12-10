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16:15, 10 декабря 2024Моя страна

«Руслан и Людмила» Пушкина заговорили на осетинском

Во Владикавказе представили «Руслана и Людмилу» на осетинском языке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Театрализованную поэму Пушкина «Руслан и Людмила» впервые перевели на осетинский язык. Как сообщает ТАСС, премьера прошла во Владикавказе в Академическом русском театре имени Е. Вахтангова.

Артисты читали текст поэмы «Руслан и Людмила» под аккомпанемент национального оркестра «Иристон», а визуальный ряд создавали картины художника-иллюстратора Сергея Савлаева.

Автор перевода — поэт и переводчик Залина Басиева, проект был реализован в 2024 году.

Ранее сообщалось, что анимационный франко-бельгийский мультфильм «Эрнест и Селестина: приключения мышки и медведя» перевели на осетинский язык. По словам инициатора дубляжа, представителя ОО «Ирон Федерация» Тамерлана Цгоева, в озвучке помогали волонтеры, в качестве которых выступили профессиональные актеры, языковые активисты и простые жители.

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