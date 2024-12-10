Рыбаки подняли со дна обломки самолета с человеческими останками

На дне моря нашли обломки самолета, исчезнувшего в сентябре 2023 года

Промысловое рыбацкое судно наткнулось на обломки самолета недалеко от британского города Леруик. Об этом пишет сайт Shetland News.

Рыбаки заметили на дне моря странный объект во время лова. Когда находку подняли на поверхность, оказалось, что это часть корпуса небольшого самолета. Обломки доставили на берег, где их забрали полицейские. При дальнейшем осмотре оказалось, что внутри сохранились человеческие останки.

Как пишет Daily Mail, полиции удалось установить происхождение обломков. Судя по всему, рыбаки нашли немецкий самолет Cessna 172, исчезнувший с радаров в сентябре 2023 года. На его борту находился опытный 62-летний пилот.

В день полета стояла хорошая погода. Предполагается, что самолет находился в воздухе шесть часов и 19 минут и упал, когда закончилось топливо. Последний раз его видели недалеко от Шетландских островов, административным центром которых и является Леруик.

Ранее сообщалось, что в США нашли обломки разбившегося 17 лет назад маленького самолета и останки одного из двух пассажиров, летевших на нем. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат писателю Бруку Стауфферу-Младшему.