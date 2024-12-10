«Самую красивую киллершу» по прозвищу Кукла неожиданно выпустили из тюрьмы

В Колумбии выпустили из тюрьмы гламурную киллершу по прозвищу Кукла

В Колумбии из тюрьмы неожиданно выпустили преступницу по прозвищу Кукла, которую в СМИ окрестили «гламурной киллершей». Об этом сообщает радиостанция Radio W.

23-летнюю девушку задержали 1 декабря в ходе специальной полицейской операции в городе Барранкабермеха, департамент Сантандер. Считалось, что Кукла с подручными избавлялись от неугодных по заказу банды Los de la M. Изначально ее назвали самой опасной преступницей региона и связали с ее именем серию громких кровавых расправ.

Однако в понедельник, 9 декабря, подполковник полиции Адриана Пас объявила в радиоэфире, что Куклу отпустили. «В информационных системах прокуратуры нет информации, что она в данный момент связана с делами о физическом устранении людей», — заявила женщина.

Она отметила, что преступницу задержали, когда она направлялась «выбивать деньги из должника». У нее изъяли пистолет. Девушку проверяют на связи с местной бандой Los de la M, однако до конца расследования она может оставаться на свободе.

Пас также заявила, что многие СМИ, пойдя на поводу у распространявших в социальных сетях недостоверную информацию блогеров, приписали колумбийке преступления, к которым она не имеет отношения, и «раздули шумиху на весь мир».

Ранее пользователи сети восхитились колумбийской преступницей и нашли актрису на ее роль в возможной экранизации. По их мнению, Куклу должна сыграть Обри Плаза.