В сети восхитились «самой красивой преступницей» и нашли актрису на ее роль

Пользователи сети восхитились задержанной в Колумбии «самой красивой преступницей» и нашли актрису на ее роль в возможной экранизации. На посты поклонников бандитки обратило внимание издание The Independent.

Полиция арестовала преступницу по кличке Кукла 1 декабря. «Гламурную киллершу», как ее прозвали СМИ, задержали в ходе специальной полицейской операции в городе Барранкабермеха, департамент Сантандер.

Во время задержания Кукла была одета в белый топ, оголяющий живот, и спортивные штаны. Некоторые пользователи сети заметили сходство Куклы со звездой сериала «Парки и зоны отдыха» Обри Плазой. Поклонники американской актрисы объявили, что в экранизации криминальной истории преступницы должна сыграть именно она.

Обри Плаза, у меня есть новая роль для тебя MGMTease пользователь X

Пусть Обри Плаза сыграет ее в неизбежной экранизации RealTevorScott пользователь X

Прокуратура пока не объявила, какие именно обвинения предъявлены Родригес.

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