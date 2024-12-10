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17:58, 10 декабря 2024Из жизни

В сети восхитились «самой красивой преступницей» и нашли актрису на ее роль

Никита Савин
Никита Савин
Карен Джульет Охеда Родригес (в центре)

Карен Джульет Охеда Родригес (в центре). Кадр: Policía Magdalena Medio

Пользователи сети восхитились задержанной в Колумбии «самой красивой преступницей» и нашли актрису на ее роль в возможной экранизации. На посты поклонников бандитки обратило внимание издание The Independent.

Полиция арестовала преступницу по кличке Кукла 1 декабря. «Гламурную киллершу», как ее прозвали СМИ, задержали в ходе специальной полицейской операции в городе Барранкабермеха, департамент Сантандер.

Во время задержания Кукла была одета в белый топ, оголяющий живот, и спортивные штаны. Некоторые пользователи сети заметили сходство Куклы со звездой сериала «Парки и зоны отдыха» Обри Плазой. Поклонники американской актрисы объявили, что в экранизации криминальной истории преступницы должна сыграть именно она.

Обри Плаза, у меня есть новая роль для тебя

MGMTeaseпользователь X

Пусть Обри Плаза сыграет ее в неизбежной экранизации

RealTevorScottпользователь X
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Прокуратура пока не объявила, какие именно обвинения предъявлены Родригес.

Ранее в США к 10 годам тюрьмы приговорили популярную блогершу и бизнес-коуча из штата Техас, которая попыталась нанять подругу и ее мужа для физического устранения трех человек. В частности, женщина хотела избавиться от конкурентки и бывшего мужа.

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