Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 10 декабря 2024Россия

Собак-пенсионеров из российского региона отправили на СВО

Вышедших на пенсию служебных собак из Забайкальского края отправили на СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вышедших на пенсию служебных собак из Забайкальского края отправили на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщает Chita.ru в Telegram.

По информации портала, ранее животные служили вместе с пограничниками в селе Мангут и поселке городского тира Кокуй. В зоне СВО животным из региона предстоит искать людей, оказавшихся под завалами.

В каком подразделении будут служить собаки-пенсионеры, не уточняется.

Ранее сообщалось, что под Ульяновском трое мужчин заставляли должников идти на СВО для погашения долга. Они обвиняются по части третьей статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное заявление лиц по предварительному сговору в крупном обществе»). Все фигуранты заключены под стражу. Материалы отправлены в суд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признают продвижение российских войск в Сумской области. Что об этом известно?

      Стало известно о расширении курской операции в Сумскую область Украины

      Володин предложил рассмотреть проект о запрете принимать в школы детей без знания русского

      В Курской области погиб один из последних представителей вымирающего коренного народа

      В клубе КХЛ предрекли проблемы с перелетами

      Актер Щербаков пожаловался на сильные боли после операции

      Windows 11 разрешили устанавливать на старые ПК

      Отец Ивлеевой прокомментировал новости о ее замужестве

      Москвичам назвали время прихода январских морозов

      Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше