Собак-пенсионеров из российского региона отправили на СВО

Вышедших на пенсию служебных собак из Забайкальского края отправили на СВО

Вышедших на пенсию служебных собак из Забайкальского края отправили на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщает Chita.ru в Telegram.

По информации портала, ранее животные служили вместе с пограничниками в селе Мангут и поселке городского тира Кокуй. В зоне СВО животным из региона предстоит искать людей, оказавшихся под завалами.

В каком подразделении будут служить собаки-пенсионеры, не уточняется.

Ранее сообщалось, что под Ульяновском трое мужчин заставляли должников идти на СВО для погашения долга. Они обвиняются по части третьей статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное заявление лиц по предварительному сговору в крупном обществе»). Все фигуранты заключены под стражу. Материалы отправлены в суд.