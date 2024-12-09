Трое россиян заставляли должников идти на СВО для погашения долга и попали под суд

Под Ульяновском осудят банду вымогателей, заставлявших должников идти на СВО

Под Ульяновском трое мужчин заставляли должников идти на специальную военную операцию (СВО) для погашения долга и попали под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ульяновской области.

Они обвиняются по части третьей статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное заявление лиц по предварительному сговору в крупном обществе»). Все фигуранты заключены под стражу. Материалы отправлены в суд.

По данным следствия, в период с 2020 года по апрель 2024 года 59-летний житель Барыша вместе со своим 27-летним сыном и его 25-летним знакомым давали жителям Барышского района деньги в долг в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Когда их должники не могли вернуть деньги или проценты по долгу в срок, фигуранты начинали вымогать с них значительно большие суммы в размере от 150 до 600 тысяч рублей, применяя насилие и угрозы. Отмечается, что в некоторых случаях обвиняемые требовали от пострадавших отправиться добровольцами в зону СВО, забирая у них банковские карты и распоряжаясь их выплатами. Таким образом злоумышленники получили с них три миллиона рублей. От их действий пострадали шестеро человек.

Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении преподавательницы университета в Нальчике, которая выманивала деньги у иностранных студентов за восстановление их на факультете.