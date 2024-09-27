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19:46, 27 сентября 2024Силовые структуры

Российская преподавательница выманила деньги у шести иностранных студентов и попалась

В Нальчике преподаватель выманила у студентов из Африки полмиллиона рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении преподавательницы университета в Нальчике, которая выманивала деньги у иностранных студентов за восстановление их на факультете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в период с февраля по июнь научный сотрудник получила от шести студентов из Африки 558 тысяч рублей, пообещав внести деньги в кассу и восстановить их на курсе. Завладев суммой в размере свыше полумиллиона рублей, 38-летняя женщина распорядилась ими по собственному усмотрению.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Подмосковье сотрудники Росгвардии вместе с коллегами из МВД задержали 26-летнего местного жителя, который выманил 3,8 миллиона рублей у 23-летней девушки за якобы удаление ее интимных фотографий. В отношении мужчины также возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

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      Олеся Мицкевич
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