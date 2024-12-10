Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:05, 10 декабря 2024Наука и техника

Собаки учуяли рак у других собак

Veterinary and Comparative Oncology: собаки учуяли рак у других собак
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: University of Bristol

Ученые Университета Бристоля обнаружили, что собаки способы учуять рак мочевого пузыря в моче других собак. Результаты исследования опубликованы в журнале Veterinary and Comparative Oncology.

Рак мочевого пузыря у собак имеет отчетливый запах, который специально обученные животные могут быстро обнаружить с чувствительностью до 90 процентов (скорость, с которой собаки правильно идентифицировали положительные образцы) и специфичностью до 95 процентов (скорость, с которой собаки правильно игнорировали отрицательные образцы).

Примерно у одной из четырех собак в течение жизни развивается рак, а уротелиальная карцинома (УК) является наиболее распространенным раком мочевого пузыря, составляя почти два процента всех зарегистрированных случаев рака у собак. Заболевание может напоминать другие заболевания мочевой системы, такие как инфекция мочевыводящих путей и камни в мочевом пузыре, и его может быть трудно диагностировать, поскольку взятие образца мочи с помощью иглы (цистоцентез) нецелесообразно, поскольку это может привести к распространению опухоли.

Собаки, кокер-спаниели Киззи и Джоби и черный лабрадор Марлоу были обучены обнюхивать образцы мочи, прикрепленные к металлическим стойкам в учебном зале и демонстрировать свое индикационное поведение только в ответ на положительные (раковые) образцы. Их поощряли едой и игрой как за указание положительных образцов, так и за поиск отрицательных.

Собранная моча была получена из остатков мочи собак-пациентов клиники Davies Veterinary Specialists и здоровых собак, принадлежащих Medical Detection Dogs, а также сотрудников и волонтеров благотворительной организации.

Результаты исследования дополняют растущий массив доказательств, показывающих, что собаки очень эффективно обнаруживают запахи, связанные со здоровьем как у людей, так и у собак. Животные продемонстрировали чувствительность, схожую и даже превосходящие лабораторные тесты. Это предполагает, что раковые клетки имеют уникальный запах, возможно, из-за секреции летучих органических химических веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о мести Трампа Зеленскому на встрече в Париже. Что стало причиной?

      Москалькова оценила переговоры по обмену пленными с Украиной фразой «идут очень тяжело»

      Россиян предупредили об угрожающих уголовным делом под видом следователей мошенниках

      Нарышкин допустил развязывание Западом глобального конфликта в Евразии

      На Украине заявили о заходе ВС России в Сумскую область

      В НХЛ раскрыли план празднования рекорда Овечкина

      42-летняя Энн Хэтэуэй снялась в бюстгальтере для журнала

      В Китае заявили о росте торговли с Россией

      Нарышкин заявил о близости достижения всех целей спецоперации

      В СВР уличили Запад в готовности пойти на крайние меры для сохранения доминирования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше