Неспособным выплачивать кредит россиянам дали совет

Адвокат Власова посоветовала не скрываться, если нечем платить по кредиту

Согласно статистике, с ситуацией, когда нечем платить по кредиту, сегодня сталкивается каждый пятый банковский заемщик, сообщила председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. В беседе с «Лентой.ру» она дала совет тем, кто нуждается в деньгах для выполнения долговых обязательств.

Когда нечем платить за кредит, юристы рекомендуют всесторонне оценить ситуацию и попытаться отыскать решение, рассказала специалист. К примеру, можно найти возможность новых источников дохода. Таковыми, по словам эксперта, могут стать сдача недвижимости в аренду или продажа собственности: авто, бытовой техники. Другой способ — обратиться к друзьям и близким.

Оформление нового кредита для закрытия старого специалисты называют неоправданной идеей. Проценты от нового займа будут "наслаиваться" на старый, что увеличит давление. И если заемщику было сложно справиться с одним долгом, то обеспечивать два займа еще рискованнее Ольга Власова адвокат

Если найти решение и получить деньги не удается, юристы советуют не скрываться, а напротив, обратиться в отделение и сообщить о своей ситуации, подчеркнула собеседница «Ленты.ру». Она добавила, что в договоре существует пункт, согласно которому заемщик обязан в кратчайшие сроки уведомить сотрудников банка о том, что он не имеет возможности оплачивать кредит.

При этом должнику необходимо подготовить доказательства — документы, которые подтверждают отсутствие фактической возможности погашать задолженность, поделилась Власова. Юрист уточнила, что это может быть выписка из медицинского учреждения в случае болезни, приказ о сокращении, свидетельство о рождении ребенка, документ о смерти созаемщика.

«Рассмотрев заявление, банк может предложить клиенту воспользоваться кредитными каникулами сроком от одного до шести месяцев. В течение льготного периода заемщик официально освобождается от внесения платежей. Финансовая организация может предложить и другое решение. А именно реструктуризацию долга, то есть пересмотр условий договора. В результате срок кредита будет увеличен, что отразится на сумме ежемесячного платежа. Однако заемщику стоит понимать, что конечная сумма выплат при таком решении возрастет», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что в 2024 году россияне перестали раньше времени выплачивать ипотеку — объем досрочного погашения кредитов на жилье за счет собственных средств заемщиков в третьем квартале достиг двухлетнего минимума.

