Спектакли с актером Балуевым оказались под угрозой отмены

Mash: спектакли с актером Александром Балуевым оказались под угрозой отмены

Спектакли с участием российского актера Александра Балуева оказались под угрозой отмены из-за плановой операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о таких постановках, как «Признание», «Муж в рассрочку», «Мещане» и «Роман». По данным источника, недавно у артиста диагностировали крайнюю степень износа структур тазобедренного сустава.

Отмечается, что в таких случаях пациентам становится тяжело не только ходить, но и сидеть, также может повышаться температура тела. «Из-за этого медики настаивают на скорейшей операции», — говорится в сообщении.

Однако, уточняет канал, актер пока отказывается от вмешательства из-за плотного графика. Сообщается, что восстановление после операции может занять полгода.

Ранее сообщалось, что актриса Раиса Рязанова, известная по фильму «Москва слезам не верит», ставшая жертвой мошенников, попала в больницу из-за проблем с сердцем.