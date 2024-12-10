Сразу четверо детей упали в обморок во время утренней линейки в школе Петербурга

«Mash на Мойке»: в Петербурге четверо детей упали в обморок на линейке в школе

В Приморском районе Санкт-Петербурга сразу четверо детей упали в обморок на утренней линейке в школе № 199. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, сознание потеряли подростки от 11 до 14 лет. Еще около 15 детей обратились за медпомощью. По одной из версий, школьники могли надышаться парами хлорки.

Как пишет канал, пострадавшие, предположительно, учатся в кадетских классах. Все они пожаловались на одинаковые симптомы, в том числе головокружение, слабость и тошноту, а у некоторых наблюдаются панические атаки. До этого подростки обращали внимание на запах хлорки в зале, где проводилась утренняя линейка.

Авторы поста также сообщили, что в школе работают специалисты Роспотребнадзора, которые взяли пробы воздуха для обследования на аммиак, фенол и хлорид водорода. Предварительно, превышение показателей вредных веществ не выявлено.

Ранее 25 человек отравились в школе №15 в Канске Красноярского края. 21 из них, включая 19 детей, госпитализировали с подозрением на острую кишечную инфекцию.