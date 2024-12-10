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00:56, 10 декабря 2024Мир

США отвергли призыв Папы Римского к перемирию

Госдеп не поддержал призыв Папы Римского к рождественскому перемирию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefano Spaziani / Spaziani / Global Look Press

Власти США отвергли предложение Папы Римского Франциска о перемирии на Рождество во всех зонах конфликтов и не стали его поддерживать. Об этом на брифинге рассказал глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

На вопрос о том, намерен ли Вашингтон присоединиться к призыву понтифика, он ответил, что США пытаются добиться прекращения огня в ряде конфликтов, включая войну в Судане и в секторе Газа. При этом Россия, по его словам, не будет следовать призыву Папы Римского и не «разоружится в одностороннем порядке».

«Но если вы посмотрите, например, на войну между Россией и Украиной, то в конечном итоге это решение должна принимать Украина. Украина имеет право защищать себя. Мы хотим, чтобы конфликты прекратились, и мы хотим, чтобы конфликты были урегулированы. Это не означает в каждом случае немедленного прекращения огня», — сказал Миллер.

Ранее США еще раз призвали власти Украины ввести в стране мобилизацию 18-летних, пообещав, что они будут экипированы. «Мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы», — сказали в Госдепе.

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