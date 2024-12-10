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16:20, 10 декабря 2024Экономика

Священник заступился за «демоническое существо» в российском городе

Священник Савченко призвал не сносить статую инопланетянина в Дальнегорске
Александра Качан (Редактор)

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко призвал не сносить установленную в Дальнегорске статую инопланетянина из мультфильма «Тайна третьей планеты», которого священник Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Васякин назвал «демоническим существом». Об этом сообщает «Ридус».

По словам Савченко, инопланетянина из мультипликационного фильма стоит воспринимать исключительно как сказочного персонажа. «Если снесем статую инопланетянина в Дальнегорске, то нужно ли нам требовать, чтобы из Эрмитажа убрали статуи языческих богов, картины с русалками, нимфами и сатирами? Думаю, вряд ли», — отметил священник.

Он напомнил, что христиане верят, что Земля является центром Вселенной, и критически относятся к поиску внеземной жизни. Однако вера в инопланетян не является тяжким грехом.

Ранее Васякин направил главе Дальнегорского городского округа Александру Теребилову письмо, в котором потребовал избавиться от арт-объекта с неопознанным летающим объектом и героем «Тайны третьей планеты».

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