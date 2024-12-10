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20:41, 10 декабря 2024Культура

Цой рассказал о перенесенной операции

Певец Анатолий Цой рассказал, как проходит восстановление после операции
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Певец Анатолий Цой поделился информацией о состоянии своего здоровья после перенесенной операции на спине. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.

Цой поблагодарил подписчиков за заботу и переживания. По его словам, сейчас он проходит курс реабилитации, так что не делится новыми фото и видео, чтобы фокусироваться на позитивном.

«Операции еще делают, обследуюсь, надеюсь, что в следующем году закончим с этой темой. Хочется уже полноценно вернуться в строй», — заявил артист.

Исполнителю сделали операцию на позвоночник в июле 2024 года. Известно, что из-за травмы, полученной в автомобильной аварии, у него образовались протрузии, переходящие в грыжу.

Ранее певица Люся Чеботина рассказала, что у нее пропал голос из-за переживаний. Это произошло перед сольным концертом артистки.

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