Турция приступила к работам по открытию посольства в Дамаске

Фидан: Турция приступила к работам по открытию посольства в Дамаске

Анкара приступила к работам по открытию посольства в Дамаске. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает телеканал NTV.

«Как только позволят условия, посольство в Дамаске может быть вновь открыто», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что страны прекратили свои дипломатические отношения в 2012 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сложивший с себя президентские полномочия сирийский коллега Башар Асад потерял власть из-за отказа от диалога с Анкарой. По его словам, Анкара готова сделать все возможное для установления стабильности в Сирии и восстановления страны.

