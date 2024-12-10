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15:10, 10 декабря 2024Мир

Турция приступила к работам по открытию посольства в Дамаске

Фидан: Турция приступила к работам по открытию посольства в Дамаске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Анкара приступила к работам по открытию посольства в Дамаске. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает телеканал NTV.

«Как только позволят условия, посольство в Дамаске может быть вновь открыто», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что страны прекратили свои дипломатические отношения в 2012 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сложивший с себя президентские полномочия сирийский коллега Башар Асад потерял власть из-за отказа от диалога с Анкарой. По его словам, Анкара готова сделать все возможное для установления стабильности в Сирии и восстановления страны.

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