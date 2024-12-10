Турция приступила к работам по открытию посольства в Дамаске

Анкара приступила к работам по открытию посольства в Дамаске. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает телеканал NTV.
«Как только позволят условия, посольство в Дамаске может быть вновь открыто», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что страны прекратили свои дипломатические отношения в 2012 году.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сложивший с себя президентские полномочия сирийский коллега Башар Асад потерял власть из-за отказа от диалога с Анкарой. По его словам, Анкара готова сделать все возможное для установления стабильности в Сирии и восстановления страны.