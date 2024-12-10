В близкой галактике обнаружили гигантский пылевой тор

arXiv: в галактике M 61 обнаружили гигантский пылевой тор и молекулярный газ

Астрономы из Национального автономного университета Мексики обнаружили в относительно близкой к Млечному Пути спиральной галактике M 61 молекулярный газ и гигантский пылевой тор. Об этом сообщается в препринте статьи в репозитории arXiv.

Галактика M 61 представляет собой промежуточную спиральную галактику с перемычкой на расстоянии около 52,5 миллиона световых лет от Земли. Она отличается значительным звездообразованием и высоким содержанием нейтрального водорода, что нетипично для спиральных галактик в скоплении Девы. Центральная сверхмассивная черная дыра этой галактики имеет массу около пяти миллионов солнечных масс, играя ключевую роль в ее эволюции.

Были проведены спектроскопические наблюдения галактики с использованием Большого миллиметрового телескопа (LMT) в Мексике. Для исследования использовался приемник Redshift Search (RSR) на LMT, работающий в диапазоне 3 миллиметра (73-110 гигагерц). Астрономы проанализировали эмиссионную линию центральной области галактики радиусом 2600 световых лет. Это позволило идентифицировать как плотный газ, такой как HCN, так и диффузные молекулы, например, оксид углерода (CO).

По собранным данным масса плотного газа в изучаемом регионе составила около 47 миллионов солнечных масс, что эквивалентно примерно четверти всей массы молекулярного водорода в центральной области галактики. Кроме того, спектральный анализ показал наличие пылевого тора с наклоном 67 градусов и светимостью 71 тредециллиона эрг за секунду.

Скорость звездообразования в галактике была оценена в шесть солнечных масс в год. Это соответствует главной последовательности звездообразования для обычных галактик-соседей. Обнаруженные плотные линии молекулярного газа подтверждают интенсивные процессы звездообразования в центральной области.