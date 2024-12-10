В ДНР рассекретили документы о массовых убийствах в Донбассе

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистских карателей в Донбассе

Управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) рассекретило документы о массовых убийствах советских граждан нацистскими карателями в Донбассе с 1941 по 1943 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Утверждается, что с самого начала вторжения в Донбасс фашисты создали на оккупированных территориях особые карательные органы, истреблявшие коммунистов, партизан и мирных граждан. Одним из активных участников этой деятельности был казненный в 1973 году Александр Динкель, лично принимавший участие в истреблении людей и других зверствах немецких захватчиков.

«В сентябре 1941 в селе Ново-Бахметьево Александровского района Динкель вместе с немцами выгнали из домов 36 человек цыган и за селом расстреляли. В ноябре 1941 в селе Софиевке арестовал активистов Карпенко и Гончарова, при допросах жестоко избивал их, а затем расстрелял», — указано в документах.

Ранее ФСБ опубликовало цифровые копии документов, раскрывающих роль немецкого полка «Бранденбург-800» в карательных операциях против мирных жителей СССР. Из документов следует, что с начала 1943 года немецкий спецназ, применяя тактику выжженной земли, учинял массовые расправы над мирными жителями.